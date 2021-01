Hat Netflix’ Bridgerton ein Rassismus-Problem?

Simon geht kaum darauf ein, was sie sagt, und dann wird das Thema nie wieder angesprochen. Die Szene passte irgendwie nicht zum Rest der Show, in der Rassismus nicht zu existieren scheint . Außerdem schwingen da starke „Lasst uns den weißen Menschen dankbar sein“- und „Liebe siegt über Rassismus“-Vibes mit, was einfach merkwürdig ist – vor allem, da ihre Hautfarbe nie wieder angesprochen wird. Die Tatsache, dass es diese Szene in der Serie gibt und der Showrunner ja meint, Hautfarbe würde in dieser Welt definitiv eine Rolle spielen – obwohl sie es eindeutig nicht tut –, ist einfach frustrierend. Das fühlt sich so an, als hätten sie dieses kleine Appetithäppchen nur eingefügt, um behaupten zu können, Hautfarbe sei Teil der Handlung. So nach dem Motto: „Wir sind ja drauf eingegangen, seht ihr? Hier!“