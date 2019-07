5 von 9

Photo: Courtesy of Touchstone Pictures.

Tina Turner, Tina– What’s Love Got to Do with It? (1993)



Ich bin der festen Überzeugung, Selena ist die Filmbiografie unserer Zeit. Aber Tina – What’s Love Got To Do WithIt? kommt direkt danach. Der Film erzählt die Geschichte von Anna Mae Bullock (aka Tina Turner), die nach der Hochzeit von ihrem Mann Ike Turner jahrelang verprügelt und vergewaltigt wird. Glücklicherweise lässt sie sich irgendwann von ihm scheiden und startet musikalisch durch. Wenn die Rache am gewalttätigen Ex nicht feministischer Widerstand schreit, müssen wir die komplette Bewegung noch mal Überdenken.