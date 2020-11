I May Destroy You ist der ehrliche Einblick ins Leben Schwarzer Menschen, den wir dringend brauchen

In dieser Serie geht es auch gewissermaßen um Sex. Hier enden die Gemeinsamkeiten aber auch schon. Beide Sendungen sind auf unterschiedliche Weise brillant. In Chewing Gum diente das Thema Geschlechtsverkehr als Pointe, die man nicht allzu ernst nehmen sollte. In I May Destroy You hingegen wird sexueller Konsens vorsichtig und mit akribischer Genauigkeit behandelt. Coel spielt Arabella, eine Schriftstellerin, die eines Nachts unter Drogen gesetzt und vergewaltigt wird, während sie mit Freund:innen unterwegs ist. Arabellas Schmerz kommt im Laufe der Zeit allmählich zum Vorschein und bricht in plötzlichen Stößen aus. Ihr dabei zuzusehen, wie sie mit ihrem Trauma kämpft und versucht, Geschehenes zu verarbeiten, fühlt sich unbehaglich an und ist faszinierend zugleich. Irgendwie schafft es Coel (Showrunner, Regisseurin, Autorin und Star der Serie), das Publikum im selben Atemzug zum Lachen und Weinen zu bringen. Egal, ob es sich dabei um eine Periodensex-Szene oder um einen Monolog zu Grenzsetzung und bösen Männern bei einer Selbsthilfegruppe für Vergewaltigungsopfer handelt – Coel zeigt sich unerschütterlich.