Eines Abends vor ein paar Jahren attackierte mich ein junger Mann auf einem Fahrrad, als ich gerade einen Fußweg entlangging. Er tauchte hinter mir auf und gab mir einen so harten Klaps auf den Hintern, dass ich vornüber fiel und mit dem Gesicht auf dem Boden aufschlug. Mein Herz fängt an, schneller zu schlagen, wenn ich mich an diesen Abend erinnere – genauso wie vor Kurzem, als der Mann, mit dem ich damals ausging, hinter mir auftauchte und mir einen Klaps auf den Hintern gab. Ich erschreckte mich und ich ließ den Typen das wissen. „Bitte fasse mich nie wieder so an“, bat ich ihn.



„Warum nicht?“ Sein amüsierter Gesichtsausdruck verwandelte sich in Frustration. „Dein Hintern sah so gut aus, dass ich ihm einfach eins hintendrauf geben musste.“



Ich starrte ihn mit ernstem Blick an. Er hatte zuvor noch nie etwas gesagt, das mir so sehr das Gefühl der Objektifizierung gab, wie in diesem Moment. Ich wollte, dass er wirklich verstand, dass seine Klapse auf den Po ohne mein Einverständnis nicht akzeptabel waren – und es niemals sein würden. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, während ich ihm erklärte, dass ich mit gelegentlichen Klapsen kein Problem hätte. Solange ich wüsste, dass sie kämen, waren sie oft ein angenehmer Aspekt beim Sex. Aber wir hatten keinen Sex und ich hatte ihm nicht mein Einverständnis gegeben. „Ich verstehe nicht, warum ich dir nicht einfach einen Klaps auf den Hintern geben kann, wenn mir danach ist“, widersprach er. „Wir gehen miteinander aus!“



Am nächsten Tag entschuldigte er sich ernsthaft bei mir. Doch seine Unfähigkeit, meinen Standpunkt zu verstehen, war der Anfang vom Ende unserer Beziehung. Wenig später hörten wir auf, miteinander auszugehen.



Bevor mein Körper berührt wird, muss ich mein Einverständnis dazu geben, egal, in welchem Kontext. Jeder Mensch verdient diese Autonomie. Einverständnis ist keine Annahme oder ein „Vielleicht“. Es ist ein begeistertes „Ja“. Es ist die explizite Erlaubnis, etwas zu tun. Manche Menschen glauben, dass es so etwas wie ein „unausgesprochenes“ Einverständnis gäbe oder ein Einverständnis, welches sich aus den Handlungen einer Person ergibt. Meiner Meinung nach ist „unausgesprochenes“ Einverständnis einfach eine Umschreibung für ein Fehlen desselben.



Es gibt noch immer einige Verwirrung rund um Einverständnis. Als ich im New Yorker Babeland Store Kurse zur Sexualkunde gab, war das Thema Einverständnis vielen, die sowohl zu Sex als auch zum Einverständnis weder Vokabular noch Unterricht erhalten hatten, ein Rätsel. Und ich hatte auch meine Ausrutscher: Vor ein paar Jahren machte ich meine eigene bittere Erfahrung, als ich nicht ausdrücklich das mündliche Einverständnis eines Typen einholte und stattdessen seine physische Reaktion – seine Erektion – als Zeichen dafür ansah, dass es okay für mich sei, den nächsten Schritt zu tun.