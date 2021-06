In vielen Beauty-Trends versteckt sich antiasiatischer Rassismus – woran du ihn erkennst

Das westliche Schönheitsideal sorgt also dafür, dass in weiten Teilen Asiens Menschen an ihrem eigenen Aussehen zweifeln und sogar versuchen, es chirurgisch zu verändern – während viele westliche Beauty-Trends mal diese, mal jene asiatischen Gesichtszüge fetischisieren und sie sich aneignen. Diese kulturelle Aneignung beschränkt sich aber inzwischen nicht nur auf die Ästhetik selbst, sondern auch auf asiatische Beauty-Tools und -Techniken. Die Massagetechnik Gua Sha , zum Beispiel, ist fester Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin und dafür bekannt, Muskelspannungen zu lockern, Entzündungen zu hemmen und Tränensäcke zu reduzieren. Wie bei vielen anderen kulturell verwurzelten Traditionen verkauft die westliche Welt jedoch auch diese Technik in den letzten Jahren als „neu“, „innovativ“ oder sogar „natürliches Botox“. Die Gua-Sha-Massagewerkzeuge an sich sind glücklicherweise harmlos – aber die asiatischen Frauen, mit denen ich für diesen Artikel gesprochen habe, machen sich anhand dieses Beispiels Sorgen darüber, wie die westliche Welt asiatische Rituale als ihre eigenen ausgibt. „Wenn asiatische Beauty-Tools in der westlichen Welt quasi einfach neu verpackt werden, verschwimmt die Grenze zwischen Würdigung und Aneignung“, meint Lawson, und Lam ergänzt: „Insbesondere bei Massage-Werkzeugen ist diese Aneignung inzwischen so normal geworden, dass selbst die beklauten Kulturen kaum noch irritiert darauf reagieren. Ich finde es unglaublich faul, wenn westliche Beauty-Firmen effektiv eine Idee stehlen und als ihre eigene ausgeben.“