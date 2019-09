Wie sich feine Haare im Gesicht entfernen lassen, wenn du empfindliche Haut hast

Weitere Alternativen sind Waxing oder Threading , also die Entfernung der Haare im Gesicht mit der Fadenmethode. Hierbei wird das Haar zwischen zwei dünnen Fäden gezwirbelt und so herausgerissen. Gerade bei Akne verteilen diese beiden Methoden am wenigsten Bakterien. Außerdem enthalten sie keine Chemikalien, die empfindliche Haut reizen können. Natürlich haben beide Methoden ihre Vor- und Nachteile. Das Gute an der Fadenmethode ist, dass sie punktuell wirkt und wirklich nur die Haare entfernt, ohne die Haut zu berühren. Beim Waxing zieht man zwar an der Gesichtshaut, dafür ist es aber ein bisschen weniger schmerzhaft. Schmerz wird man zwar bedingt immer spüren, sowohl beim Threading als auch beim Waxing. Nach etwa vier Wochen sind die Haare allerdings in der Regel wieder so lang, dass man beim Threading zumindest nicht direkt an die Hautoberfläche muss.