„Viele Frauen leiden an Hautkrankheiten wie Akne, Rosazea oder Ekzemen, die oft nicht offen gezeigt, sondern abgedeckt werden. Ein Großteil dieser Frauen hat das Gefühl, sich hinter einer Maske von Make-up verstecken zu müssen. So vertuschen sie genau das, was sie einzigartig macht. In der Fotoserie zeigen genau diese Frauen ihre Haut so, wie sie ist“, sagt Sophia.