Wie auslaugend es ist, als übermäßig behaarte Frau Männer zu daten

Und schon wieder sabotierte ich mich selbst, indem ich Dates und sogar Sex ablehnte, obwohl ich eigentlich Lust darauf gehabt hätte. So sehr schämte ich mich, Männern mein Körperhaar zeigen zu müssen. Einmal, bevor ich das erste Mal mit einem neuen Mann schlafen wollte, schlich ich abends heimlich in sein Badezimmer, um mir mein Gesicht zu rasieren , damit ich am nächsten Morgen nicht verdächtig haarig aussehen würde. So schnell wächst mein Haar nämlich dank PCOS. Unglücklicherweise schnitt ich mich dabei und so deckte ich die kleine Wunde so gut es ging ab und verließ dann fluchtartig die Wohnung, bevor er sehen konnte, was los war. Ich habe nie wieder von ihm gehört.