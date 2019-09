Warum ich es bis heute bereue, mir das Gesicht rasiert zu haben

Dermaplaning ist alles andere als eine „Shave ´n´ go“-Behandlung. Anschließend wird deine Haut etwas extra TLC gebrauchen können – und es könnte eine gute Idee sein, deiner Hautpflege ein kleines Makeover zu verpassen. „Beim Dermaplaning werden die tieferen Schichten der Haut sichtbarer und als Resultat ist die Zugabe von aktiven Zutaten deutlich effektiver,“ sagt Dr. Jack. „Das ist die ideale Zeit um viele Anti-Aging Produkte zu benutzen. Ich empfehle Vitamin C oder E Serum am Morgen, gefolgt von einer Feuchtigkeitscreme mit SPF 50, da der Nachteil ist, dass die Haut eventuell etwas empfindlicher wird. Am Abend empfehle ich eine Nachtcreme mit Retinol (Vitamin A ist die reinste Form) in reichlicher Form.“ Er fährt fort: „Normalerweise wird die Haut für einen Tag oder so etwas rot und trocken sein, nach einigen Tagen nach der Behandlung sieht sie jedoch am besten aus.“