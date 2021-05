Hellere Achselhöhlen: Was bringen DIY-Hacks?

Ein weiterer Vorschlag: Wenn du diesen Bereich haarfrei bevorzugst, solltest du eine Laserhaarentfernung in Betracht ziehen, die Irritationen durch übermäßiges Rasieren beseitigt. Wenn solch eine Prozedur jedoch dein Budget sprengt, du aber trotzdem deine Achselhaare loswerden möchtest, kannst du die Art, wie du dich rasierst, überdenken. Es ist wichtig, die Haare und die Haut mit einer pflegenden Rasiercreme zu befeuchten, um Ziehen und Reibung zu reduzieren. Außerdem solltest du stumpfe Rasierklingen, die ein wiederholtes Hin und Her erforderlich machen, vermeiden und darauf achten, dass du immer in Wuchsrichtung rasierst (also meistens nach oben), damit du nicht an den Follikeln ziehst.