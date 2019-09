5 Frauen erzählen, warum sie ihre Achseln nicht mehr rasieren

Ob du Lippenstift trägst, dir Botox spritzen lässt oder dich von Kopf bis Fuß in Neonpink kleidest: Was du mit deinem Körper machst, ist komplett deine Entscheidung. Und das gilt logischerweise auch beim Thema Rasur. Trotzdem gibt es immer noch Leute, die sich tierisch aufregen, wenn sie eine Frau mit unrasierten Achseln sehen – auf einem roten Teppich zum Beispiel oder am Strand oder noch schlimmer: im Büro.