Sorry, aber diese 7 Haarprodukte sind Geldverschwendung

Andere „Detox“-Produkte liefern meist lediglich eine stärkere Reinigung. Solche tiefenreinigenden („ clarifying “) Shampoos können sich lohnen, wenn du viele Stylingprodukte oder Trockenshampoo verwendest oder dir deine Haare nicht so oft wäschst. Proudman zufolge gibt es keinen großen Unterschied zwischen einem ausgleichenden und einem tiefenreinigenden Shampoo. „Sie sind sich sehr ähnlich, aber Letzteres hat vielleicht eine etwas stärkere Reinigungswirkung, um mehr Fett von der Wurzel zu entfernen.“ Ein solches Shampoo verwendest du am besten einmal pro Woche. Wir mögen das K18 Peptide Prep Detox Shampoo (44,00 € via K18) und das OGX Apple Cider Vinegar Shampoo (derzeit 7,19 € via Douglas). Und wenn du dein Haar zwischen zwei Wäschen ein bisschen auffrischen möchtest, empfiehlt Smith das Olaplex No.4D Clean Volume Detox Dry Shampoo (derzeit 23,96 € via Olaplex). „Es enthält Rambutan-Saat-Extrakt, einen antioxidativen Wirkstoff, der das Milieu der Kopfhaut verbessert und überschüssiges Fett absorbiert.“