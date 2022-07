Wir testen Olaplex’ 4C Clarifying Shampoo & diese Haare musst du sehen

„Meine Haare fühlen sich nie richtig sauber an. Ich habe sehr dickes Haar und fettige Kopfhaut, und egal, wie gründlich ich meine Haare wasche, sie fühlen sich immer schwer, matt und am Hinterkopf fast schon wachsartig an. Das hängt auch immer davon ab, wo ich mich in meinem Zyklus befinde (an den Tagen vor und während meiner Periode ist es am schlimmsten ; da fühle ich mich, als wäre ich kopfüber in ein Ölfass getaucht) und wie oft ich gerade joggen gehe. Prinzipiell habe ich aber immer das Gefühl, nie richtig saubere Haare zu haben.“