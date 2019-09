Dr. Anderson erklärt außerdem, dass Überdosieren von Trockenshampoo den natürlichen Haarausfallprozess stören kann. „Wie Haarspray, hält [Trockenshampoo] deine Haare an der Kopfhaut fest“, sagt er. „Wenn es [die Haare] klebrig macht, kann es sie verknoten, was unvermeidlich einige gesunde Haare herauszieht, wenn du sie kämmst.“ Es hält außerdem das ungesunde Haar an deinem Kopf anstatt sie natürlich ausfallen zu lassen. Wenn du duschst, siehst du dann vielleicht eine Übermenge an Haarausfall - obwohl du eigentlich nicht mehr verlierst als normalerweise.