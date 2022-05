Die Wahrheit über billiges Shampoo

Auch der Kosmetik-Riese The Ordinary setzt sich seit Kurzem dafür ein, mit dem Mythos der bösen Sulfate aufzuräumen – in Form der „ Everything Is Chemicals “-Kampagne (ja, sogar Wasser ist eine Chemikalie!) und des neuen Sulphate 4% Cleanser for Hair & Body (8,30 €). Die Brand betont darin, dass Sulfate eine „überlegene Reinigungswirkung“ hätten und – in der richtigen Konzentration – die Hautbarriere gar nicht beeinflussen würden.