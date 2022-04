Hilft Zahnseide gegen Frizz? Ich habe den TikTok-Hack getestet

Ich durchforstete also meinen Badezimmerschrank und fand die Packung Zahnseide, die ich mir irgendwann mal gekauft hatte. Zum Glück war es die gewachste Version. Bevor ich mir ein Stück davon abschnitt, schaute ich, wie viel ich für eine Kopfseite brauchen würde. Dann legte ich los: Ich führte die Zahnseide langsam vom Ansatz bis in die mittleren Längen auf dem Haar abwärts. Ich muss zugeben, dass ich nach dem ersten Durchgang enttäuscht war; die Zahnseide hatte meinen Frizz nicht so geglättet, wie ich gehofft hatte. Also wiederholte ich den Vorgang an derselben Stelle noch mehrmals, in der Hoffnung, dass sich die Wachsbeschichtung an meinen Haaren abreiben würde.