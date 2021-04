Meine Babyhaare lieben The Ordinarys Multi-Peptide Serum für Haarwachstum

Und was ist mit Haar-Supplements? „Das Problem bei Nahrungsergänzungsmitteln ist, dass es in Drogerien inzwischen einfach so viele Produkte gibt, die vermeintlich gegen Haarausfall helfen“, sagt Dr. Farjo. „Leider gibt es in dieser Marktsparte viele falsche Versprechen. Du kannst diese rezeptfreien Supplements in deine Pflegeroutine integrieren, solltest dir davon aber keine Wunder, sondern höchstens ein bisschen Unterstützung erhoffen.“ In anderen Worten: Supplements allein können das Problem nicht beheben , sind aber womöglich eine tolle Ergänzung für Leave-in-Produkte wie The Ordinarys Serum. „Ergänzungsmittel sind eine tolle Option, wenn der Haarausfall gerade erst losgeht oder du deine bestehenden Haare stärken möchtest“, erklärt Dr. Farjo. Bevor du aber in der nächsten Drogerie die Supplement-Regale leerräumst, solltest du von deinem Arzt bzw. deiner Ärztin abklären lassen, was es mit deinem Haarverlust auf sich hat.