Seit ich diese 6 Skincare-Regeln befolge, ist meine Haut schöner denn je

Als Beauty-Redakteurin habe ich das Glück, Hunderte von Produkten ausprobieren zu dürfen – und deswegen kann ich inzwischen selbstsicher behaupten, Tops und Flops ziemlich gut auseinanderhalten zu können. Um meine Haut allerdings so zu pflegen, dass ich selbst mit ihr zufrieden bin, brauche ich mehr als nur Produkte – nämlich den richtigen Umgang.



Ich habe Mischhaut, die gern mal fettig ist (und mir daher auch zwischendurch Pickel beschert), vor allem im Winter aber auch trockene Stellen entwickelt. Im Laufe der Jahre habe ich aber hier und da kleine Tricks in meine Skincare-Routine integriert, die meine Haut unter Kontrolle halten – die meisten von ihnen schnell, easy und kostengünstig.



Vom Gesichtswäsche-Tabu unter der Dusche bis hin zum Entsorgen meiner Augencremes – scroll dich durch meine sechs Hautpflege-Hacks, die mir meinen bisher schönsten Teint eingebracht haben!



Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.