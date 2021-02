Beauté : 6 astuces qui ont transformé ma peau

J'ai une peau mixte , qui est sujette à l'excès de sébum (et par conséquent à la formation occasionnelle d' acné ), ainsi que des plaques plus sèches exacerbées par le temps hivernal. Au fil des ans, j'ai découvert que ce sont des petits gestes que j'ai intégrés dans ma routine du matin au soir qui ont tendance à maîtriser ma peau, et qu'ils sont pour la plupart rapides, faciles et abordables.