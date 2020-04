Beauté : comment garder une peau nette sans maquillage

L'exfoliation est une étape importante des soins de la peau, mais est facilement négligée. "C'est bien d'utiliser des exfoliants pour rafraîchir et renouveler la peau et éviter que le teint ne soit terne", explique le Dr Omar, qui aime les exfoliants à base d'enzymes de fruits, comme la papaye et l'ananas. Lindsay Malachowski, esthéticienne au Skinney Medspa à Manhattan, affirme qu'elle obtient les meilleurs résultats avec un tonique liquide quotidien comme le Biologique Recherche P50 . "Nos clients adorent la lotion P50 parce qu'elle fait tout : exfolier, hydrater et équilibrer le pH de la peau", explique-t-elle. "Ça permet de déboucher efficacement les pores, et de traiter et prévenir les éruptions. Je recommande généralement de faire suivre un tonique d'un sérum ou d'un hydratant léger et d'un écran solaire".