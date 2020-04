Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich mal ganz in Ruhe die Inhaltsstoffe deiner Beauty-Produkte anzuschauen. Du solltest nicht nur bewusst darauf verzichten, sofort wieder zum Make-up zu greifen, sondern auch darauf achten, was du dir tatsächlich ins Gesicht schmierst – sprich, was deine Creme enthält, so Dr. Nussbaum. Schwere, okklusive (also verschließende) Cremes sind jetzt keine gute Wahl, denn du willst deine Poren ja nicht verstopfen. „Produkte, die zu schwer auf der Haut liegen können für Mitesser, Pickel und andere Unreinheiten sorgen“, sagt die Dermatologin. und erklärt weiter, dass auch bestimmte Chemikalien und Duftstoffe deine Haut in dieser stressigen Zeit aus dem Gleichgewicht bringen können. „Weniger ist also mehr, wenn es um mehrere Schichten von Hautpflegeprodukten geht.“