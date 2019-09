Fahler Teint

Deine Haut sieht leblos und fahl aus? Das könnte am Stresshormon Cortisol liegen. Es sorgt dafür, dass neue Hautzellen immer langsamer an die Oberfläche gelangen und abgestorbene Zellen länger dort bleiben. Was du dagegen tun kannst? Viel Wasser trinken und dir regelmäßig ein sanftes Peeling gönnen.