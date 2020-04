Malen nach Zahlen: Das perfekte Achtsamkeitshobby in der Selbst-Isolation

Die Psychologie dahinter ist ähnlich einleuchtend: Wir leben gerade in unglaublich turbulenten Zeiten und viele von uns machen sich große Sorgen, um ihre Gesundheit, ihre Lieben oder ihren Job zum Beispiel. Da ist jede Art von Ablenkung natürlich absolut willkommen. Außerdem ist es für den Kopf super, sich wirklich mal nur auf eine Sache zu konzentrieren und gleichzeitig auch noch etwas mit den eigenen Händen zu schaffen. Und die Augen freuen sich auch, wenn sie sich mal eine kleine Screen-Pause gönnen können. Last, but not least sind Malen nach Zahlen-Bilder super für alle, die Lust haben irgendetwas Kreatives zu machen, künstlerisch allerdings nicht so begabt sind.