Kaylin Marcotte begann 2015 mit dem Puzzeln, um mit dem Stress fertigzuwerden, den ihr Job in einem Start-up verursachte. Irgendwann wurde es zur Gewohnheit und einer Form der Meditation für sie. „Es ist entspannend, weil es dich dazu zwingt, nicht mehrere Sachen gleichzeitig zu tun. Du kannst nebenbei nicht fernsehen oder mit dem Handy spielen, wenn du puzzelst; du kannst dabei einfach nicht multitasken. Es gibt nur dich und dein Puzzle. Es ist eine Übung, die dein ganzes Gehirn in Anspruch nimmt und so dafür sorgt, dass du alles, was dir Sorgen oder Stress bereitet, für einen Moment vergisst.“ Du verwendest deine komplette Denkleistung dafür, zwei Teile zu finden, die perfekt zueinander passen.