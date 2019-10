Vertreter*innen der Achtsamkeitsbewegung sagen, die Ursache für unsere Unzufriedenheit und unseren Kummer liegt im Unvermögen, in der Gegenwart zu leben. Viel zu oft zerbrechen wir uns den Kopf über Sachen, die wir eh nicht ändern können oder machen uns Sorgen über Dinge, die erst in ferner Zukunft passieren werden – wenn überhaupt. Außerdem meinen sie, die gesamte Gesellschaft würde an einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung leiden. Wir sind also selbst schuld daran, dass wir uns gestresst fühlen, weil wir uns ablenken, Instagram abhängig sind und es nicht schaffen, achtsam zu sein und im Hier und Jetzt zu leben. Wir kriegen es ja noch nicht mal auf die Reihe, unsere Emotionen unter Kontrolle zu halten. Wir verlieren die Beherrschung, wenn uns jemand kritisiert und sind super gereizt, wenn unser*e Chef*in zu viel von uns abverlangt. Wir kommen einfach nicht mehr mit den Außenreizen klar und reagieren dementsprechend unangemessen – so die Vertreter der Bewegung. Mit anderen Worten: Schuld sind die unangepassten, geistlosen Individuen und nicht etwa die politischen und ökonomischen Umstände. Und das ist natürlich absoluter Quatsch (falls du meinen ironischen Unterton nicht rausgelesen hast).