Das Konzept setzt sich durch und so bieten immer mehr Unternehmen das Erlernen bestimmter Strategien an, mit denen man Stress besser bewältigen können soll. Hoch im Kurs steht etwa die sogenannte Achtsamkeitsmeditation, die, wie der Name schon verrät, zu mehr Achtsamkeit im Alltag führen soll und momentan als das Allheilmittel für so ziemlich jedes Problem, das im Tagtäglichen auftritt, gehandelt wird. Kurz gesagt geht es darum, die Fähigkeit zu entwickeln, sich vollends dem Moment zu widmen – möglichst wertfrei und unvoreingenommen. Das soll dabei helfen, nicht mehr mit Scheuklappen durchs Leben zu rennen, sondern die Umwelt und die eigenen Gedanken wieder bewusster wahrzunehmen. In den Führungsetagen namhafter Firmen wird also neuerdings meditiert was das Zeug hält. Das lesen wir zumindest in sämtlichen Manager- und Wirtschaftsmagazinen. Aber ob das immer alles so stimmt?