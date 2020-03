6 masques hydratants indispensables pour les peaux à tendance grasse

Dans une revue produits sur les soins de la peau que j'ai écrite en juin dernier, j'ai révélé ce qui est probablement mon plus grand péché beauté : pendant presque toute mon adolescence, je n'ai jamais hydraté ma peau. Alors oui, ce n'est pas exactement la fin du monde, mais si l'on tient compte de tout le peroxyde de benzoyle et de l' acide salicylique que j’ai tartiné sur mon visage à l’époque, ce n'est pas rien non plus. Et, quelle surprise, mon acné n'a commencé à s'estomper que lorsque j'ai atteint la vingtaine.