Avis d'experts : le top des masques pour le visage

déboucher les pores et la décoloration de la pigmentation« Les AHAs et les BHAs sont tout deux des exfoliants chimiques qui sont extrêmement efficaces sur les peaux grasses et qui ont tendance aux imperfections s'ils sont utilisés régulièrement. Les AHAs les plus connus sont l'acide lactique et l'acide glycolique. Les BHA incluent l'acide salicylique. Tout deux permettent une exfoliation de la peau accélérée en dissolvant la couche supérieure de cellules mortes, et ainsi, ils servent tous les deux à se débarrasser des marques rouges ou les marques causées par l'acné. L'acide salicylique en particulier est un agent anti-inflammatoire qui permet de réduire la pigmentation ou rougeur laissées par l'acné. »