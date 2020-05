La routine de soins prescrite par le dermato de Marilyn Monroe enfin dévoilée

Pour commencer, la routine matinale de Marilyn consistait à nettoyer sa peau avec le savon peaux sèche Phelityl Erno Lazlo et de l'eau chaude. Ensuite, on lui a prescrit d'appliquer le traitement contrôlant Normalizer Shake-It Erno Laszlo , un tonique teinté et matifiant qui revient sur le marché américain aujourd'hui, en l'honneur du partenariat de la marque avec le Makeup Museum. Il lui a été recommandé de secouer la bouteille avant l'utilisation, d'imprégner le produit sur un morceau de coton et de l'appliquer sur tout son visage (sauf sur la délicate zone des yeux) puis de l'éponger immédiatement avec un mouchoir en papier. Pour les yeux, Marilyn devait appliquer la crème pour les yeux Phelitone Erno Laszlo - dont la production a été arrêtée depuis - puis la poudre Duo-Phase sur l'ensemble de son visage et de son cou - qui a elle aussi était retirée du marché.