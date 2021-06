26 tatouages de couple que vous ne regretterez pas — même si vous vous séparez

Tout d'abord, inspirez-vous des tatouages de célébrités qu'ils partagent avec leurs meilleur·e·s ami·e·s et partenaires. Ensuite, rendez-vous sur Instagram pour plus d'inspiration. N'hésitez pas à laisser de côté les initiales assorties, les bagues à l'annulaire ou tout autre cliché. Recherchez plutôt des designs minimalistes et des œuvres d'art simples que vous aimerez autant que l'autre personne qui les porte. Voici quelques-uns de nos préférés.