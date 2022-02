Quand on entend parler de ces femmes qui peuvent tout faire, je suis presque sûre qu'on pense tou·tes à Rihanna . La chanteuse et entrepreneuse de 33 ans est non seulement la musicienne la plus riche du monde (elle vaut actuellement plus d'un milliard de dollars), mais elle continue également à repousser les limites du monde de la mode et de la beauté dans tout ce qu'elle fait, même si elle est enceinte. Vendredi soir dernier, la future maman a organisé un événement digital immersif aux Goya Studios à Hollywood pour célébrer ses trois marques de beauté : Fenty Beauty , Fenty Skin et Fenty Eau de Parfum. C'est la première fois que Rihanna fait une apparition publique officielle depuis l'annonce de sa grossesse, alors naturellement, elle l'a fait dans le plus pur des styles #badgalriri.