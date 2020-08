Oui, même Rihanna a des problèmes de peau (et n’a pas honte de le dire)

Rihanna espère qu'en abordant ses problèmes de peau publiquement, elle aidera de nombreuses personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules. "Cela signifie simplement que vous êtes humain. J'ai connu différents problèmes de peau à différents moments de ma vie", dit-elle. "Il faut apprendre à les gérer, même s’il est difficile de s'y retrouver et de comprendre ce qui est bon pour vous." C'est ce constat qui l'a incitée à lancer une routine simple composée de trois produits seulement, sur un marché aussi saturé qu'impressionnant. Je déteste quand j'arrive au comptoir, et je me dis : " Ça veut dire quoi, platinium ? Ca rend vraiment le produit meilleur ? C'est tellement déroutant. Il y a tellement d’options. Mon but est de rendre le processus le plus simple et efficace possible".