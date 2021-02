Près d'un an et deux confinements plus tard, beaucoup d'entre nous se maquillent peu ou plus, mais on ne peut pas nier le pouvoir stimulant d'une touche de mascara et d'un enlumineur de teint ici et là. Dans cet article, Hector révèle les trucs et astuces que ses clientes célèbres (dont Rihanna, bien sûr) adorent pour un maquillage quotidien des plus enviables, sans y passer la journée. Et le plus, c'est qu'ils sont tous compatibles avec le port du masque.