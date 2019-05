Dans un univers peuplé de paupières dramatiques et sophistiquées, de lèvres dessinées à l’extrême et de contouring très pointus, Mary prend le parti opposé lorsqu’elle maquille le mannequin, en favorisant un look naturel à peine visible, qui est devenu sa marque de fabrique – mais nul besoin d’être une experte du maquillage pour reproduire ce look à la perfection. Voici les conseils qu'on a rassemblés en discutant avec la pro du make-up de comment obtenir ce maquillage simple et naturel