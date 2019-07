Le jour de votre mariage est probablement celui où vous serez le plus photographiée. Alors autant éviter qu'un faux-pas make-up passe à la postérité. Bien que de nombreuses femmes ont recours aux services d’un maquilleur professionnel pour ce grand jour (souvent après avoir fait des millions d'essais maquillage) de plus en plus de femmes décident de créer seules leur look beauté. Et avec plus de 26 millions de résultats pour « wedding make-up » sur YouTube, et 7 millions sur Instagram, réussir son maquillage seule n'a jamais été aussi simple.