3 Bräute geben Tipps für das perfekte DIY-Hochzeits-Make-up

Es gibt keinen anderen Tag, an dem so viele Fotos von dir gemacht werden wie an deinem Hochzeitstag. Es sei denn, du arbeitest hauptberuflich als Model . Deswegen setzen sich viele oft selbst unter Druck, an ihrem Hochzeitstag perfekt aussehen zu müssen. Auf der einen Seite ist das fast schon traurig, denn schließlich sollte es sich an diesem Tag um alles andere als Oberflächlichkeiten drehen. Andererseits ist es aber auch verständlich, denn natürlich ist es gerade dann, wenn über Stunden hinweg alle Augen auf eine*n gerichtet sind, wichtig, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen.