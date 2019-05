24 nicht-traditionelle Hochzeitskleider für modemutige Bräute

Das ist natürlich nur ein kleiner Auszug aus der Geschichte des weißen Hochzeitkleids, aber was ich damit sagen will ist: Es ist gar nicht sooo lange her, da schlüpften die Frauen einfach in das, was ihnen am besten gefällt. Und ich finde, wir sollten das heute genauso handhaben. Du hast keine Lust auf ein bodenlanges, besticktes Abendkleid mit Herzcorsage? Dann zieh es auch nicht an. Es ist dein Tag und an dem sollst du vor allem eins: dich wunderschön in deiner Haut fühlen. Wenn du dich im Anzug oder in einem Sommerkleid wohler fühlst, warum solltest du dich dann in etwas anderes zwängen, nur, weil es andere von dir erwarten?