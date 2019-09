Hey, es sind selbstfahrende Autos und Sexroboter inArbeit, also schließen wir keine Zukunft mit unserem eigenen Cinderella-mäßigen Glam Team aus. Aber leider gibt es das noch nicht. Also sind die nächstbeste Lösung richtige menschliche Profis, die dir die Wahrheit darüber sagen, was du ihrer Meinung nach aus deiner Make-up-Routine rausnehmen oder ihr hinzufügen solltest. Ihre Tipps kannst du hier lesen – mach damit, was du willst.