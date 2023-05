Alles, was du über deinen Hautunterton weißt, ist falsch

Giglio empfiehlt, zuallererst deinen Unterton zu identifizieren und davon ausgehend den richtigen Foundation- oder Concealer-Ton zu wählen. Es ist wichtig zu bedenken, dass bei der Entwicklung von Foundations vier grundlegende Farben zum Einsatz kommen: Weiß, Schwarz, Rot und Gelb (obwohl Ragland meint, sie sieht immer häufiger auch Blau und Grün). Rea Ann Silva , Make-up Artist und Gründerin sowie CEO von Beautyblender , hat einen ganz direkten Vorschlag dazu, wie du deinen eigenen Unterton findest: „Sieh dir deine Haut dort an, wo sie unbehandelt und ungebräunt ist, wie zum Beispiel an der Arminnenseite.“ Der Teil deiner Haut, der die wenigste Sonne abbekommt, ist die beste Hautpartie dafür, die Dimensionen in deinem Hautton zu erkennen. Erkennst du darin Spuren von Rot oder Gelb oder beidem? „Am besten trägst du ein paar verschiedene Töne auf die Innenseite deines Arms auf, wenn du ein Produkt testest, und schaust sie dir dann in natürlichem Tageslicht an. Welcher Ton gefällt dir am besten? Welcher verschmilzt am natürlichsten mit deinem Teint?“, erklärt Silva. Natürliches Tageslicht ist nämlich entscheidend, um deinen Unterton zu bestimmen. Manche Lichtverhältnisse können deine Haut nämlich kühler oder wärmer aussehen lassen.