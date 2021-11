Dank TikToks Foundation-Hack ist meine Haut glatt & strahlend

Wenn sich deine Foundation im Laufe des Tages in kleinen Falten oder trockenen Hautpartien ablagert, ist dieser Hack genau das Richtige für dich. Das dazugehörige Video der TikTokerin @Milly__Chan hat inzwischen mehrere Millionen Views – zurecht, wie ich finde. Ihre Methode sieht so aus: Sie trägt ganz normal Primer oder Moisturizer auf, bevor sie sich schminkt. Im nächsten Schritt verdünnt sie ihre Foundation ( Natural Longwear Foundation von NARS , 48,00 €, und die Infaillible 24H Fresh Wear Foundation von L’Oréal Paris , 9,69 €) mit einem Setting Spray, bevor sie die Mischung auf ihrem Gesicht aufträgt. Die Idee dahinter: Die Kombination aus beiden Produkten verleiht deiner Foundation mehr „Halt“ – wodurch sie im Idealfall weniger verrutscht. Klar, Setting Spray existiert ohnehin schon genau aus diesem Grund, aber weil das eben für gewöhnlich über das Make-up gesprüht wird, fühlt es sich gelegentlich zu feucht oder klebrig an. Wenn man aber beides miteinander vermischt (und es am besten mit einem Schwamm aufträgt), entsteht ein schöneres Finish – so viel zur Theorie.