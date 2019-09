Wie findet man den passenden Concealerton?

Ich würde auf fachliche Beratung setzen, da es so viele unterschiedliche Farben und Untertöne wie rosig, goldig oder oliv gibt. Man sollte das Produkt am besten im Geschäft auftragen lassen und testen. Bestenfalls kannst du den Ton im Tageslicht ansehen. Es reicht aber nicht, den Concealer am Handgelenk zu testen. Er sollte im Gesicht oder am Hals ausprobiert werden. Am Handgelenk hast du zum Beispiel durch Urlaubsbräune oft eine andere Hautfarbe.