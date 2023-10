Glossier liefert endlich nach Deutschland: Die neue Foundation im Test

„Ich bin ein großer Fan vom Pro Tip Eyeliner (23,00 €), habe aber noch nicht viele von Glossiers Teint -Produkten probiert. Der Concealer ist nichts für mich (ich bevorzuge eine Tube), und der Perfecting Skin Tint (33,00 €) hat für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Deckkraft. Rund um die Stretch Fluid Foundation war der Hype aber so groß, dass ich sie ausprobieren wollte. Die Verpackung gefällt mir richtig gut: Das Glasfläschchen und der silberfarbene Deckel fühlen sich im Vergleich zu anderen Foundations und Skin Tints, die derzeit in meiner Make-up-Tasche liegen, sehr edel an. Die Foundation ließ sich super auftragen, aber in manchen Zonen musste ich dann doch nochmal mit einer zweiten Schicht drüber – vor allem dort, wo die Haut nach Pickeln noch etwas dunkler ist. Mir gefällt der Glow der Foundation. Ich habe allerdings sehr fettige Haut, und meine Poren wurden dadurch eher betont. Um das auszugleichen, trug ich eine dünne Schicht transparentes Puder auf meine Nase, Wangen und Stirn auf. Ich weiß nicht, was ich mir erhofft habe, aber ich war doch nicht so begeistert, wie ich dachte. Verglichen mit meinen Favoriten, dem Ilia Super Serum Skin Tint (41,00 € via Sephora) und der Charlotte Tilbury Charlotte’s Beautiful Skin Foundation (48,95 € via Sephora), würde ich zu diesem Produkt vermutlich nicht täglich greifen.“