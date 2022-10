Ich habe TikToks „Model-Teint“-Hack getestet & brauche keine Foundation

In einem Video mit bisher rund 900.000 Views beginnt Katie zuerst mit rosigem Rouge und einem Hauch von dazu passendem pinken Lippenstift. „Willst du wissen, wie Make-up-Artists einen schönen Teint schminken?“, fragt sie. „Zuerst: Decke nicht das komplette Gesicht ab.“ Katie erklärt ihren Follower:innen, dass die meisten Artists in manchen Gesichtspartien lediglich Concealer verwenden. Dann tupft sie sich Concealer auf die Nasenmitte, zwischen ihre Brauen und auf die Stirnmitte, bevor sie dasselbe unterhalb ihrer Wangenknochen und rund um die Augen wiederholt. „Wir verwenden keinen Concealer, wo er sich in Falten ablagern könnte“, sagt sie. Damit meint sie die Oberseite der Lider und direkt unter den Augen . „Dann verblenden wir den Concealer mit einem kleineren Pinsel.“ In dem Video verwendet Katie dazu den Future Fluid All Over Cream Concealer von Milk Makeup (28,95 € via Sephora).