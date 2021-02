Wir haben den neuen Concealer von The Ordinary getestet – 6 ehrliche Meinungen

Seit The Ordinary 2016 auf den Markt kam, hat die Skincare-Marke weltweit Millionen von Fans für sich gewonnen. Fast jedes ihrer Produkte hat inzwischen Kultstatus erlangt und ist in Badezimmerschränke in aller Welt eingezogen – und das aus gutem Grund: Die Seren, Cremes und Co. sind nicht bloß nachweislich effektiv, sondern auch noch erschwinglich. Schließlich sollte Hautpflege kein Luxus sein.Nach dem Erfolg ihrer Skincare-Produkte ist es kaum verwunderlich, dass die Brand jetzt auch in andere Beauty-Gebiete vordringt. Die luftig-leichte Serum Foundation und die stärker deckende Coverage Foundation gibt es im Rahmen von „The Ordinary Colours“ nun schon seit einigen Monaten; der nächste logische Schritt liegt nah: Concealer. Und voilà – da ist er nun.Ende Januar nahm The Ordinary den High Coverage Formula Concealer ins Sortiment auf, und Refinery29 gehörte schon vor dem Launch zu den ersten Tester:innen. Den Concealer gibt es für je 5,80 Euro in 36 verschiedenen Nuancen, die farblich zum Foundation-Sortiment passen und es dir dadurch sehr leicht machen, den richtigen Ton zu treffen. Und nach oben hin ist noch Luft: Im Laufe des Jahres sollen 15 weitere Nuancen folgen.„Wer schon die Foundation von The Ordinary trägt, kann seine Concealer-Farbe auf den Foundation-Ton abstimmen“, erklärt Prudvi Kaka vom Forschungsvorstand von Deciem, der Mutterfirma von The Ordinary. „Da sich die Concealer-Konsistenz ein bisschen von der Foundation unterscheidet, sieht die Nuance vielleicht vor dem Auftragen etwas anders aus; auf der Haut passt das aber wieder. Unsere Concealer-Töne sind ein kleines bisschen heller als die der Foundations, weil unsere Umfragen ergaben, dass die Kund:innen das so bevorzugen.“Wie schon der Name vermuten lässt, ist das Produkt stark deckend – und daher perfekt geeignet, um Aknenarben, Augenringe, Hyperpigmentierung oder andere farbliche Ungleichmäßigkeiten zu kaschieren. „Die Formel ist flexibel und lässt sich gut verteilen“, sagt Prudvi. „Wir wollten ein Kombi-Produkt entwickeln, das sowohl Hautunreinheiten als auch Augenringe verbirgt.“Auch der Grundton des Teints spielt hier eine große Rolle. „Du solltest bei der Farbauswahl deinen Unterton berücksichtigen“, rät Prudvi. „Unsere Farben sind in vier Kategorien aufgeteilt: 1 für hellere, 2 für mittelhelle, 3 für dunklere und 4 für sehr dunkle Hauttypen.“ Der dazugehörige Buchstabe identifiziert dann den Unterton: „P (Pink) und R (Rot) sind für kühle Hauttöne geeignet“, erklärt Prudvi. „N steht für ‚neutral‘ und Y (Gelb) ist für warme Hauttöne.“The Ordinary hat außerdem ein häufiges Make-up-Problem bedacht: Oxidierung – wenn dein Make-up im Laufe des Tages an der Luft die Farbe wechselt. „Wir haben die Töne an einer großen Testgruppe ausprobiert und im Laufe eines ganzen Tages um Feedback gebeten, um sicherzustellen, dass die Untertöne auch nach mehreren Stunden noch zur Hautfarbe passten“, erzählt Prudvi.Das klingt alles super – aber solltest du schnell zuschnappen, bevor der Concealer (wie fast alle Produkte der Marke) ausverkauft ist? Um dir bei der Entscheidung zu helfen, teilen sechs R29-Autorinnen im Folgenden ihre ehrlichen Meinungen zum Concealer.Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.