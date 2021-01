Anti-cernes : notre avis sur le nouveau correcteur The Ordinary (à moins de 6 €)

Ce mois-ci, The Ordinary a ajouté le Correcteur Formule Haute Couvrance à la collection Colours, et l'équipe de R29 a été parmi les premières personnes à l'essayer avant le lancement. Proposés à moins de 6 € disponibles chez Nocibé Beauty Bay et LookFantastic , les correcteurs présentent 36 teintes qui correspondent à la collection de fonds de teint, ce qui facilite la recherche de votre couleur. "Les personnes qui utilisent déjà les fonds de teint The Ordinary Colours seront en mesure de faire correspondre la teinte de leur correcteur à celle de leur fond de teint existant", explique Prudvi Kaka, responsable scientifique de Deciem. Il y a également 15 nouvelles teintes, qui apparaîtront plus tard dans l'année. "Comme la formulation est légèrement différente pour le correcteur, la teinte peut sembler différente de celle du fond de teint avant l'application", ajoute Prudvi, "mais elle se mariera parfaitement une fois appliquée sur la peau. Nos nuances de correcteurs ont été créées pour être légèrement plus claires que les nuances de base, car nos recherches ont montré que c'était une préférence".