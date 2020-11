Deciem regroupe des marques comme Niod, Hylamide et bien sûr, la marque culte et abordable The Ordinary. Cette année, le groupe a décidé de fermer ses magasins et son site web le 27 novembre en protestation à la surconsommation, souvent source de gaspillage. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas profiter de vos soins préférés à prix doux. Au lieu de réduire drastiquement les prix de certains produits pour une seule journée, Deciem offre une réduction de 23 % sur tous ses produits durant tout le mois de novembre, afin d'encourager ses client·e·s à ralentir et à faire des achats réfléchis, et quelque chose nous dit que les soins The Ordinary vont cartonner. Alors, quels sont les produits qui valent vraiment le coup d'investir ?