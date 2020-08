Le produit est fourni avec une petite dosette et l'étiquette indique de mélanger un quart de dosette avec un produit à base d'eau. J'ai opté pour le Glossier Priming Moisturizer Balance , à 26 €, car il est léger, non gras, non parfumé et n'obstrue pas les pores. J'ai décanté un peu de poudre et deux pompes de crème hydratante dans la paume de ma main et je les ai mélangées du bout des doigts. À ma grande surprise, la poudre s'est immédiatement dissoute et j'ai pu facilement appliquer le produit partout. Ma peau était hydratée et mate au toucher. Je n'ai pas remarqué une seule trace blanche, il n'y avait aucune sensation de grains et je n'en ai pas mis partout.