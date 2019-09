Bacne: So wirst du fiese Pickel & Mitesser auf dem Rücken los

Eigentlich sind wir keine Fans des „Cheat Day“-Begriffs, denn jede*r sollte das essen, was er oder sie will. Wenn du allerdings weißt, dass deine Haut beispielsweise im Gesicht unmittelbar auf Chips, Pizza, Cola, Bier und Pommes reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich der Aktionsradius des Zucker-Overloads über den ganzen Körper verbreitet. Es schadet also nicht darauf zu achten, dass solche Soulfood-Gönnungen nicht sieben Tage die Woche stattfinden. Und natürlich ist der Flüssigkeitshaushalt wichtig, damit die Haut nicht austrocknet. Deshalb gilt: immer schön viel Wasser trinken, nicht nur an heißen Tagen!