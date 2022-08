Ich habe TikToks semipermanenten Lipliner-Hack probiert & bereue alles

Die Panik setzte bei mir erst dann so richtig ein, als ich mich am Ende des Tages abschminkte und feststellte, dass meine sehr dunkle Lippenkontur immer noch deutlich zu sehen war. Ich kam zu der Erkenntnis, dass der Look einfach nichts für mich war, tränkte ein Wattepad mit Mizellenwasser und rubbelte an meinen Lippen rum, bis der Großteil der Farbe ab war. Normalerweise wäre ich mit meinen Lippen nie so aggressiv umgegangen. Die Haut ist dort nämlich superempfindlich und neigt zu schmerzhaften Rissen . Leider musste ich ein bisschen brutaler vorgehen, um die Farbe zu entfernen, und gönnte meinem Mund danach Extrapflege