Was du tun kannst, wenn deine Augenbrauen versehentlich zu dunkel gefärbt wurden

Zunächst einmal solltest du, wenn die zu dunkel gefärbten Augenbrauen bei der oder dem Kosmetiker*in oder Friseur*in entstanden sind, mit der Stylistin oder dem Stylisten sprechen und deutlich machen, dass das Resultat anders ist, als du es dir vorgestellt hast. Das setzt natürlich voraus, dass du im Vorgespräch geäußert hast, was du wolltest. Wie bei einer Frisur bringst du am besten einige Bilder mit, die zeigen, wie du dir deine Augenbrauenfärbung wünschst. „Hellbraun“ ist nämlich durchaus Auslegungssache. Sind die Augenbrauen trotzdem zu dunkel, raus mit der Sprache! Das erfordert, genau wie bei einem verpatzten Haarschnitt, durchaus Mut. Vermeintlich gute Manieren oder Zurückhaltung sind hier aber fehl am Platze. Schließlich hast du für die Dienstleistung bezahlt, und da kannst du erwarten, dass das Ergebnis dir gefällt. Wenn auch erst im zweiten Anlauf oder nach der Fehlerbehebung. Die meisten Salons haben professionelle Entfärbungsmittel im Repertoire. Anders als der Name verspricht, wird das die Farbe zwar nicht entfernen, aber es nimmt auf jeden Fall die Härte. Damit ist der erste Schritt des SOS-Programms schon mal vollführt, und der oder die Kosmetiker*in oder Friseur*in passt bei der nächsten Brauenfärbung vielleicht besser auf. Da hast du jetzt zwar nichts von, aber dein Karma (und die Person nach dir) wird’s dir sicher danken.